Bewährungsstrafe nach Unfalldrama im Urlaub

„Ich dachte, ich schaffe das“

„Tragisch. Fürchterliche Sache, die da passiert ist“, fasst Verteidiger Peter Philipp zusammen. Die Familie stieg in der Früh des 20. Juli 2023 in ihren Škoda Octavia, die Tochter am Fahrersitz. „Ich bin lange gefahren. Es waren nur noch 20 Kilometer bis zum Ziel. Ich dachte, ich schaffe das“, schildert die Wienerin im Landl. Eine fatale Fehleinschätzung, denn sie verfiel in einen Sekundenschlaf, kam auf die Gegenfahrbahn. Wo sie ungebremst mit 77 km/h in einen Mercedes Sprinter krachte.