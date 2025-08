Epstein-Causa: Bill und Hillary Clinton vorgeladen

US-Medien: Anhörungen nicht öffentlich

Ebenfalls vorgeladen wurden etliche weitere Ex-Justizminister – darunter Jeff Sessions und Merrick Garland – sowie die ehemaligen FBI-Direktoren Robert Mueller und James Comey. Nach Angaben von US-Medien handelt es sich um nicht öffentliche Anhörungen.

Epstein hatte über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle offiziellen Angaben zufolge Suizid. Seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell wurde 2022 wegen ihrer Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Hauptvorwürfe gegen Bill Clinton gerichtet

Seine Hauptvorwürfe richtete der Ausschussvorsitzende Comer an Bill Clinton, der von 1993 bis 2001 US-Präsident war. In einem Brief Comers an Clinton hieß es, dieser sei nach eigener Aussage 2002 und 2003 viermal mit dem Privatflugzeug von Jeffrey Epstein geflogen. „Während einer dieser Reisen wurden Sie sogar dabei fotografiert, wie Sie eine ,Massage‘ von einem der Opfer von Herrn Epstein erhielten“, betonte Comer. Zudem gebe es Behauptungen, dass Clinton die Zeitschrift „Vanity Fair“ unter Druck gesetzt habe, keinen Bericht über Epsteins Vergehen zu veröffentlichen.