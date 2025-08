Netanyahu bittet Rotes Kreuz um Hilfe für Geiseln

Der Regierungschef habe mit dem Leiter der IKRK-Delegation in der Region, Julien Lerisson, gesprochen, teilte Netanyahus Büro am Sonntag mit. Er habe ihn darum gebeten, die Versorgung der israelischen Geiseln mit Nahrungsmitteln und sofortiger medizinischer Hilfe zu unterstützen. „Der Ministerpräsident hat seine tiefe Bestürzung über die von den Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad veröffentlichten Aufnahmen zum Ausdruck gebracht“, erklärte Netanyahus Büro in der Nacht auf Sonntag.