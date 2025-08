SPÖ bricht Streit um Lebensmittelpreise vom Zaun

SPÖ will gegen Teuerung ankämpfen

Marterbauer argumentiert seinen umstrittenen Vorstoß damit, dass die unteren Einkommensgruppen die Hälfte für Wohnen, Haushaltsenergie und Nahrungsmittel ausgeben. „Da dürfen die Preise nicht in diesem Ausmaß steigen, sonst müssen wir überlegen, wie wir eingreifen.“ Ein konkretes Modell habe er aber nicht im Kopf, so der Minister.