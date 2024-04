Trunkenbold ging in Arztpraxis auf Mediziner los

„Wieso sollte ich auf jemanden losgehen, der mir helfen will?“, gibt sich der 40-jährige Drogensüchtige beim Prozess arglos. Vor Gericht bestreitet er, den Mediziner am 26. Jänner in dessen Praxis attackiert zu haben. Erinnern kann sich der 15-fach Vorbestrafte an seinen Auftritt allerdings nicht mehr so ganz.