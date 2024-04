So manipuliert China mit der KI weltweit Wahlen

Laut Bericht geht der US-Konzern davon aus, dass vom chinesischen Staat finanzierte Cyber-Gruppen geopolitisch wichtige Wahlen ins Visier nehmen. Speziell die Urnengänge in Südkorea (Mittwoch, 10. April), auf dem indischen Subkontinent (19. April bis 1. Juni) und in den USA (5. November) stehen demzufolge im Fokus Pekings. Noch sei der Einfluss von KI-Stunts relativ gering, das werde sich in Zukunft aber mit Sicherheit ändern. Oder anders formuliert: Die rote Cyber-Gefahr ist real.