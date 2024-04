Forscher bauen Drohne nach Vorbild von Kakerlake

Das Umwelt-Monitoring in Gebieten mit dichter Vegetation sei eine große Herausforderung für die Wissenschaft, hieß in einer Mitteilung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Es sei zwar möglich, Proben von einzelnen Ästen zu nehmen, doch sei es bisher nicht gelungen, weiter in die Baumkronen vorzudringen. Die größte Schwierigkeit ist dabei laut den Forschenden, dass die Äste flexibel sind und die Drohne in Schwingungen versetzen.