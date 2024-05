Pressefreiheit: Wie ist es um sie bestellt?

Wie schätzen Sie persönlich die aktuelle Situation der Pressefreiheit in Österreich und weltweit ein? Wie wichtig ist sie in Ihren Augen und was könnte man tun, um sie weiterhin zu stärken? Wie sehen Sie die Rolle der sozialen Medien in diesem Kontext? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten und Ideen!