Erneut Explosion vor Haus der Zeugen Jehovas

Erinnerungen an Anschläge kommen hoch

Zu der besagten Thujenhecke dürfte jedoch nicht irgendein Haus gehören. Dem Vernehmen nach wohnen in diesem Haus Mitglieder der Zeugen Jehovas. Die Polizei kann das laut aktuellem Stand der Ermittlungen weder bestätigen noch widerlegen. Doch bei der Glaubensgemeinschaft kommen Horror-Erinnerungen hoch: Erst Ende März fand man vor dem Königreichssaal in Kalsdorf einen funktionstüchtigen Sprengsatz, im Vorjahr gingen mehrere Bomben in Leibnitz in die Luft.