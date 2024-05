Gutachten empfiehlt jetzt: Anstalt statt Gefängnis

Auch in Zukunft „große Gefahr“

In seinen Aussagen sprach er danach etwa von einer „Hexe“, die ihn verflucht habe, die Prostituierten würden unter dem Deckmantel Satans stehen. Die psychotischen Schilderungen lassen Hofmann zu dem Fazit kommen, dass der Mann auch in Zukunft eine große Gefahr darstelle und in Freiheit weitere schwere Tathandlungen von ihm zu erwarten seien. Daher wird eine Unterbringung in einem forensisch therapeutischen Zentrum empfohlen.