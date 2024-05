Wien Energie: Fetter Gewinn und ein Versprechen

Für 2024 kündigte Strebl an: „Wir geben unser Ergebnis weiter, im Wesentlichen in drei Bereichen, in Entlastungsmaßnahmen für unsere Kundinnen und Kunden, die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und grüne Investitionen.“ Demnach sei für das laufende Jahr ein Investitionsprogramm in Höhe von 502 Millionen Euro geplant, fließen soll das Geld etwa in die erneuerbare Strom- und Wärmeerzeugung oder die Fernkälte.