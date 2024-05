„Chornobyl Liquidators“: Aufräumen nach dem GAU

Live Motion Games und Frozen Way arbeiten an einem unkonventionellen neuen PC-Spiel: In „Chornobyl Liquidators“ schlüpfen die Spieler in die Haut der todgeweihten Liquidatoren von Tschernobyl, die nach dem Atomunfall von 1986 verstrahltes Material beseitigen und die Folgen des GAU eindämmen mussten.