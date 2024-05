Mit Pferd auf Corona-Demo: Freispruch für Ärztin

„Pferd erfreut sich bester Gesundheit“

Schuldig der Tierquälerei fühlte sie sich freilich nicht: „Das ist ja wohl ein schlechter Witz.“ Ihr Anwalt warf ein: „Das Pferd erfreut sich bester Gesundheit.“ Die Angeklagte ließ es sich auch nicht nehmen, noch einmal den Zweck ihres Auftritts zu erläutern, nämlich dass die Menschen „erkennen, was diese Giftspritze (die Covid-Impfung, Anm.) anrichtet“ – „Es geht um Tierquälerei, nicht die Art der Versammlung“, hielt die Richterin trocken entgegen und übersah geflissentlich die ständigen Provokationen in Form von süffisantem Lächeln oder Zwischenrufen und befragte noch zwei Zeugen. Ein Polizist gab an, das Pferd wäre beinahe in einen Streifenwagen gerannt, was die Beschuldigte zurückwies. Im tierärztlichen Gutachten hieß es, so eine die Situation stelle für Tiere „unnötige Qualen“ dar.