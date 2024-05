Lieblingspiefke! Sie schafften es in unsere Herzen

Bei einer großen Umfrage der Deutschen Botschaft in Wien gaben im Jahr 2021 gleich 78 Prozent an, dass Deutsche anders ticken als Österreicher, über die Bayern sagten das nur 32 Prozent. Die Eigenschaften, die man in Österreich am ehesten mit unseren Lieblingsnachbarn in Verbindung bringt, sind „gründlich“ und „verlässlich“ (70% aller Befragten) sowie „freundlich“ und „direkt“ (60%) – allerdings sehen auch 60 Prozent die Deutschen als rechthaberisch. Auch mit der Aussprache oder gewissen Redewendungen plagen sich viele, daher schaffen es nur wenige Deutsche in die Herzen der Österreicher. Aktuell ist Fußball-Teamchef Ralf Rangnick der populärste Deutsche des Landes, aber nicht der erste ...