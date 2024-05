So tippt es sich auf einer Tastatur um 250 Euro

Dell bewirbt seine „Premier-Tastatur und -Maus für die Zusammenarbeit“, so der Name des Sets, als besonders komfortabel und produktivitätssteigernd. Es handelt sich folglich um Eingabegeräte für die tägliche Arbeit, keine RGB-beleuchteten und besonders schnell schaltende Gaming-Peripherie. Was Dell mit der Ausstattung unterstreicht: Das Keyboard kann an mehreren Geräten gleichzeitig verwendet werden, hat Zusatz-Buttons für Videokonferenzen, die Maus hat ein zweites Mausrad und auch eine Tastenbeleuchtung fehlt nicht. Das Tippgefühl wird aber nicht jeder mögen …