Abschied nach zwölf Jahren: Reus verlässt den BVB!

Reus betonte: „Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird. Und trotzdem bin ich froh, dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können. Wir haben ein großes Ziel vor Augen, das wollen wir alle gemeinsam erreichen. Dafür brauchen wir jeden einzelnen unserer unglaublichen Fans, bei denen ich mich für die unfassbare Unterstützung in all den Jahren ausdrücklich bedanken möchte.“