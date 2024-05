So erklärt Britney Spears diese bizarren Bilder

Barfuß, in Unterhosen und an ein Kissen geklammert, verließ US-Sängerin Britney Spears am Mittwochabend das bekannte Hotel Chateau Marmont in Los Angeles. Die Fotos haben weltweit Sorge um den einstigen Superstar ausgelöst. Unklar ist, was wirklich geschehen ist. Laut Spears war alles halb so wild.