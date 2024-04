Ukraine greift Drohnenfabrik tief in Russland an

In Aufnahmen, die online kursieren, ist zu sehen, wie sich Menschen angesichts der Explosionen zu Boden werfen. Örtliche Behörden erklärten, dass die Drohnen dicht bei einem Studentenheim auftrafen. Nach ukrainischen Angaben werden in einer Sonderwirtschaftszone in Jelabuga Kampfdrohnen des iranischen Bautyps Shahed produziert. Die Studenten einer technischen Hochschule arbeiten in dieser Fabrik.