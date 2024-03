US-Zuruf an Kiew: Angriffe auf Raffinerien stoppen

Mehrmals habe Washington urgiert, die Attacken auf die russische Energieinfrastruktur – darunter auch Ölraffinerien und -depots – zu stoppen, berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Warnungen seien an den Inlandsgeheimdienst SBU und den Militärgeheimdienst HUR ergangen. Beide Dienste haben seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ihre Drohnenprogramme massiv ausgeweitet und feindliche Ziel am Land, zur See und in der Luft angegriffen.