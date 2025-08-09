Vertreter westlicher Länder treffen sich in London

Lammy und Vance hatten zuvor bereits bilaterale Gespräche in Großbritannien geführt. Dabei hätten sie die Bestrebungen von Trump zur Beendigung des „barbarischen Krieges“ in der Ukraine begrüßt, teilte Starmers Büro mit. Auch seien sie sich darin einig gewesen, dass „der Druck auf Putin aufrechterhalten werden muss, damit er seinen illegalen Krieg beendet“.