Microsoft entkoppelt Teams weltweit von Office

Auf Druck der EU-Wettbewerbshüter entflechtet Microsoft sein Kommunikations-Tool Teams weltweit von seinem Software-Paket Office. Der Konzern werde seine Chat-App getrennt von Office an Kunden verkaufen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft begonnen, Teams in der EU und in der Schweiz getrennt von Office zu verkaufen, um so einer Kartellstrafe der EU-Kommission zu entgehen.