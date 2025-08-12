China warnt vor Nutzung bestimmter Nvidia-Chips

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angedeutet, dass er Nvidia trotz Sicherheitsbedenken seitens der USA den Verkauf einer abgespeckten Version seines neuesten KI-Chips nach China gestatten könnte. Die Rechenleistung des Chips könnte um „30 bis 50 Prozent“ reduziert werden, so Trump. Kritiker befürchten jedoch, dass China selbst mit einer solchen Version seine militärischen Fähigkeiten mithilfe von US-Technologie ausbauen könnte.