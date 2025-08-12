Vorteilswelt
China-Connection

Nach Rücktrittsforderung: Trump traf Intel-Chef

Web
12.08.2025 07:28
Wegen seiner angeblichen Verbindungen zu Hunderten chinesischen Firmen war Intel-Chef Lip-Bu Tan ...
Wegen seiner angeblichen Verbindungen zu Hunderten chinesischen Firmen war Intel-Chef Lip-Bu Tan in die Kritik geraten.(Bild: AP/Chiang Ying-ying)

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einer öffentlichen Rücktrittsforderung an den Chef des Chipherstellers Intel nun mit Lip-Bu Tan persönlich getroffen. Das Treffen sei „sehr interessant“ gewesen, schrieb Trump am Montag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. 

An dem Treffen nahmen dem Präsidenten zufolge auch Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent teil. Laut Trump werden die Kabinettsmitglieder und Tan nun zusammenarbeiten und ihm in der kommenden Woche Vorschläge unterbreiten. Der Chipkonzern teilte auf seiner Internetseite mit, man freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Trump und seiner Regierung.

Lesen Sie auch:
Der US-Chippionier Intel steckt seit Jahren in der Krise, nun gibt es Wirbel um den neuen Chef ...
Verbindungen zur Armee
Intel-Chef an Hunderten Firmen in China beteiligt
10.04.2025
Krone Plus Logo
Chipbusiness im Wandel
Wie Intel vom Branchenprimus zum Sorgenkind wurde
30.07.2025

US-Präsident kritisierte Tan wegen Verbindung zu chinesischen Firmen
Das Treffen kam überraschend, da Trump noch in der vergangenen Woche den sofortigen Rücktritt Tans gefordert hatte. Er begründete dies mit Verbindungen des Managers zu chinesischen Firmen. Reuters hatte im April exklusiv berichtet, dass Tan in Hunderte chinesische Firmen investiert hatte, von denen einige mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen.

Tan steht vor der Aufgabe, die jahrelange Pannenserie bei Intel zu beenden. Der Konzern kämpft darum, in der boomenden Branche für KI-Chips gegen den Rivalen Nvidia aufzuholen. Zudem haben hohe Investitionen in die Auftragsfertigung zu Verlusten geführt.

