„Das war zu wenig, um in ein Finale einzuziehen“

Dabei wären die Rheindörflerinnen perfekt ins Semifinale gestartet. Von Beginn an kontrollierten sie die Partie geschickt, ließen wenig zu und kamen bald zu ersten Chancen. Nach 22 Minuten flankte Selina Albrecht auf Anna Bereuter, die Verteidigerin köpfte wuchtig zur 1:0-Führung ein – ein Kopfball, den bei den Herren lange nicht alle so machen. In die Pause ging es mit dem 1:0, alles im Griff.