Skandal-Drogen-Schiri für Klopp-Schmähung bestraft

Es ist nicht die einzige Strafe, die sich der skandalumwitterte Unparteiische eingehandelt hat. Anfang des Jahres wurde der Engländer vom europäischen Fußball-Verband UEFA bis zum 30. Juni 2026 gesperrt. Hintergrund ist ein anderes Video, das ihn beim Schnupfen eines weißen Pulvers während der Europameisterschaft in Deutschland zeigt. Er habe die „grundlegenden Regeln des anständigen Verhaltens“ verletzt sowie „den Fußball-Sport und insbesondere die UEFA in Verruf gebracht“, hieß es zur Begründung.