180 km: Schweizer schwimmt von Korsika nach Monaco

Aktion im Zeichen des Umweltschutzes

Mit seinem Rekordversuch will der Schweizer ein Zeichen für den Schutz der Natur setzen und auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam machen. „Einige Tage vor meinem Versuch findet die UN-Ozeankonferenz statt. Der perfekte Zeitpunkt, um die Staats- und Regierungschefs der Welt aufzufordern, das Mittelmeer und ganz allgemein die Ozeane zu schützen.“ schreibt Noam Yaron auf seinem Instagram-Kanal.

Dieses Jahr wagt der Schweizer den Rekordversuch bereits zum zweiten Mal: Letzten August musste er nach 48 Stunden wegen zu starker Strömung abbrechen.