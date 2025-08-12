Spanien rettet 44 kranke Kinder aus Gazastreifen

Spanien gehört zu schärfsten Kritikern

Die spanische Regierung ist innerhalb der Europäischen Union einer der schärfsten Kritiker des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Aber auch in anderen Ländern, unter anderem Deutschland, werden Rufe lauter, angesichts der Situation vor Ort wenigstens verletzte und kranke Kinder aus dem Palästinensergebiet zu retten.