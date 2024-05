Trip in die Sonne? So überwinden Sie den Jetlag

Gleich mehrere verlängerte Wochenenden stehen an – und wer kann, entflieht dem launischen Wetter und fliegt in die Sonne. Am Strand dann an der Zeitverschiebung zu knabbern, muss nicht sein. Und: Wer glaubt, man sollte sich immer an die Zeitzone des jeweiligen Urlaubslandes anpassen, irrt.