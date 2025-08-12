Red Bull wird Partner von Premier-League-Klub Aston Villa.
Als offizieller Energy-Drink-Partner wird Red Bull sowohl das Männer- als auch das Frauenteam der „Villans“ unterstützen und zur Leistungsförderung beitragen. Red Bull wird besonders an Spieltagen und bei Trainingseinheiten präsent sein. Zudem sind einige Projekte mit den Fans geplant.
„Deckt sich mit unseren Wachstumambitionen“
Adrian Filby, Chief Commercial Officer von Aston Villa, erklärte: „Wir sind begeistert, dass sich eine weitere große, globale Marke unserer Partnerfamilie angeschlossen hat. Red Bulls globaler Blick deckt sich mit unseren eigenen Wachstumsambitionen. Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten – nicht nur zum Vorteil unserer Teams auf dem Spielfeld und im Training, sondern auch, um unseren Fans einzigartige Erlebnisse zu bieten.“
