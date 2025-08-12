Explosionen in US-Stahlfirma fordern zwei Tote

Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Arbeiter. Nach den Explosionen sollen mehrere Menschen unter Trümmern eingeschlossen worden sein. Die Erschütterungen sollen noch in der Umgebung näheren Umgebung des Fabrikgeländes zu spüren gewesen sein, wie berichtet wurde. „Es fühlte sich an, wie Donner‘“‘, erklärte ein Arbeiter gegenüber dem Sender WTAE-TV. „Das Gerüst erzitterte, meine Brust erzitterte und das Gebäude erzitterte. Und dann sahen wir den dunklen Rauch aus dem Stahlwerk aufsteigen und uns wurde klar, dass etwas Schlimmes passiert war.“