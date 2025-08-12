So verlief der Horror-Unfall mit zwei Toten auf B1

Erst nach sechs Stunden konnte die Polizei die B1 bei Lambach (OÖ) wieder freigeben: Am Montag um 17.11 Uhr waren zwei Autos frontal zusammen gerast. Ein 45-Jähriger aus Neukirchen bei Lambach und ein 71-Jähriger aus Puchkirchen an der Trattnach starben. Polizisten hatten noch versucht, das jüngere Unfallopfer zu reanimieren.
Der 45-Jährige lenkte seinen Pkw am Montag gegen 17.10 Uhr auf der Umfahrung Lambach von Gunskirchen kommend Richtung Schwanenstadt. Zur selben Zeit fuhr der 71-jährige Deutsche mit seinem Pkw in Begleitung seiner 71-jährigen Ehefrau auf der B1 in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf einem geraden Straßenabschnitt zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle Insassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.
Streife begann mit Reanimation
Die ersteintreffende Streife begann unmittelbar nach der Bergung mit Reanimationsmaßnahmen am schwer verletzten 45-Jährigen, diese musste allerdings wenig später vom Notarzt erfolglos abgebrochen werden. Die schwerverletzte 71-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.
B1 war sechs Stunden gesperrt
Ihr 71-jähriger Ehemann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die B1 war im Bereich der Unfallstelle für etwa sechs Stunden gesperrt.
Kommentare
