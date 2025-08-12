„Mit Freibier bedanken wir uns für den Aufschwung“

Athlet bricht bei World Games zusammen und stirbt!
Drama in China
Die Aufbauarbeiten für die MotoGP am Red Bull Ring sind bereits voll im Gange. Eine ganze Region freut sich auf das nächste Großevent im steirischen Murtal, das auch die Kassen in der näheren und weiteren Umgebung klingeln lässt. Ein Teil einer Tribüne steht sogar bei einem Fußballklub. Die „Krone“ schaute sich Montag vor Ort um.
Der Red Bull Ring in Spielberg ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für das steirische Murtal – sei es für Hotels, Campingplatz-Betreiber oder die Gastronomie. Das ist unbestritten!
