„Mit Freibier bedanken wir uns für den Aufschwung“

Die Aufbauarbeiten für die MotoGP am Red Bull Ring sind bereits voll im Gange. Eine ganze Region freut sich auf das nächste Großevent im steirischen Murtal, das auch die Kassen in der näheren und weiteren Umgebung klingeln lässt. Ein Teil einer Tribüne steht sogar bei einem Fußballklub. Die „Krone“ schaute sich Montag vor Ort um.