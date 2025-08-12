Vermummtes Quartett fuhr außen auf dem Zug mit

Der Mann war bei einem Stopp am Hauptbahnhof in St. Pölten kurz ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Als sich der Zug ohne ihn wieder Richtung Wien in Bewegung gesetzt hatte, sprang er auf und klopfte dann bei rund 100 km/h an die Scheibe. In Wien wurde er von der Polizei in Empfang genommen – der Mann war illegal in Österreich.