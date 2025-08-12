Überläufer Steven Strong: „Rot ist der Gegner!“

Startschuss am Eis! Die Cracks des VSV haben am Montag ihren offiziellen Trainingsauftakt vollzogen. Die offensiven Neuzugänge Adam Helewka, Nick Hutchinson und Luca Erne zeigten bei den Drills des Trainerteams, später dann auch im Drei-gegen-Drei erstmals ihr Können. Am Dienstag gibt’s neben der Vormittagseinheit ab 17.30 Uhr zudem ein öffentliches Training extra für die Fans. Auch morgen bittet Coach Tuomie zweimal aufs Eis. Am Freitag steigt dann schon der erste Test in Zell am See gegen DEL-2-Klub Kassel.