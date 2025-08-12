Historischer Jubel bei Grillhendl und Zuckerwatte

Schwabs persönlicher Aufwand ist dabei enorm. Mit Frau und zwei Töchtern wohnhaft in Mondsee, übt er beim österreichischen Volleyball Verband neben seinem Job als Damen-Teamchef auch noch die Rolle des Sportdirektors aus. Zusätzlich ist er Cheftrainer beim deutschen Zweitligisten Straubing. Gut 40.000 Kilometer spult der mehrfache Meistercoach von Linz/Steg jährlich im Dienste seiner Sportart ab. Dazu übernimmt er auch noch Management-Aufgaben für seinen jüngeren Bruder, den Fußball-Profi und achtfachen Nationalspieler Stefan Schwab. „Beim letzten Wechsel nach Kiel habe ich ihn auch begleitet, war die ersten paar Tage mit ihm vor Ort. Wir haben fast täglich Kontakt.“