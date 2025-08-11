Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Verletzte

Bub (8) stirbt bei Autounfall in Niederösterreich

Niederösterreich
11.08.2025 23:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Ein Achtjähriger aus Dänemark ist am späten Montagabend nach einem Pkw-Zusammenstoß in Niederösterreich verstorben. Eine 14-Jährige und drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich bei der Donaubrücke nahe Stopfenreuth, einem Teil von Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf), und Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha). Ein 14-jähriges Mädchen, das ebenfalls aus Dänemark stammt, wurde in ein Spital geflogen. Drei weitere Personen erlitten teils schwere Blessuren.

Zwei Autos – eines mit dänischen und eines mit österreichischen Kennzeichen – waren auf der Bernstein Straße (B49) kollidiert. Reanimationsversuche bei dem Achtjährigen seien erfolglos gewesen. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ flog eine 14-Jährige in ein Krankenhaus.

Weiters wurden nach Angaben des Roten Kreuzes eine Person mit schweren und zwei Insassen mit leichten Verletzungen ins Spital transportiert. Auch ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz. Die B49 war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
NiederösterreichDänemarkEngelhartstetten
AutounfallUnfall
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
210.041 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
155.258 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Ausland
Österreicher stirbt bei Bootsausflug in Lignano
117.048 mal gelesen
Drama im beliebten italienischen Badeort Lignano Sabbiadoro an der Adria (Archivbild)
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1428 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1106 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf