Nach nur zwei Spieltagen: Österreicher muss gehen!

Schnelles Ende für Dominik Glawogger bei Waldhof Mannheim: Der deutsche Drittligist hat seinen Cheftrainer nach nur zwei Saisonspielen freigestellt.
Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien reagierte der Klub auf den enttäuschenden Saisonstart. Wer den 35-jährigen Steirer ersetzt, ließ Mannheim in seiner Mitteilung am Montagabend offen.
Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber erklärte: „Zunächst einmal möchte ich mich bei Dominik für seine Bereitschaft und seinen Einsatz bedanken. Er hat im April in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mitgeholfen, den Klassenerhalt zu sichern. Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen.“
Klassenerhalt in der Vorsaison
Glawogger hatte das Amt erst am 33. Spieltag der vergangenen Saison übernommen und mit zwei Siegen im Endspurt den Ligaverbleib gesichert. Zum Start der neuen Spielzeit gab es ein 2:2 gegen den SC Verl und zuletzt ein 0:1 bei Hansa Rostock. In Österreich war der Coach unter anderem für den FAC Wien tätig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.