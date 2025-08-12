Vorteilswelt
„Es war die Hölle“

Ex-Bayern-Star rechnet ab: „Bin verrückt geworden“

Fußball International
12.08.2025 06:29
Ryan Gravenberch (ganz rechts) war beim FC Bayern nie glücklich.
Ryan Gravenberch (ganz rechts) war beim FC Bayern nie glücklich.(Bild: APA/AFP/Christof STACHE)

Ryan Gravenberch rechnet mit dem FC Bayern ab. Der Mittelfeldspieler, der nun beim FC Liverpool unter Vertrag steht, sei in seiner Zeit in München „fast verrückt geworden“. Und: Er sei „von der Hölle in den Himmel“ gekommen.

0 Kommentare

Ryan Gravenberch hat offen über seine schwierige Zeit beim FC Bayern München gesprochen und erklärt, wie ihn der Wechsel zum FC Liverpool im Sommer 2023 mental gerettet hat. „Ich bin fast verrückt geworden. Ich hatte Glück, dass meine Eltern für mich nach München gezogen sind. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ganz allein dort gewesen wäre. Es war mental wirklich hart“, sagte der 23-Jährige mehreren britischen Medien.

„Habe mich überhaupt nicht wie ein Meister gefühlt“
Mit den Bayern gewann Gravenberch 2023 zwar die Meisterschaft, doch in der Liga kam er nur auf 560 Spielminuten. „Ich war glücklich, dass wir Meister geworden sind, aber mein Beitrag war gering. Ich weiß, dass wir als Meister dastanden, aber ich habe mich überhaupt nicht wie ein Meister gefühlt“, erzählte der niederländische Nationalspieler.

(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Vor allem der damalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann enttäuschte ihn: „Unter Nagelsmann habe ich drei Spiele hintereinander 90 Minuten lang zugesehen, wie meine Mannschaft gespielt hat. Da bin ich innerlich völlig durchgedreht. Im Winter hatte ich dann endgültig genug davon.“

„Von der Hölle in den Himmel gekommen“
In Liverpool lief es für Gravenberch deutlich besser: 37 Ligaeinsätze und der Meistertitel in der Premier League. „Ich weiß, dass ich es geschafft habe, mich aus diesem Tief herauszuarbeiten. Und darauf bin ich stolz“, sagte er.

Sein Vater Ryan Gravenberch senior beschrieb im niederländischen Magazin „Helden“ den Ernst der Lage: „Ich glaube, wenn wir nicht bei ihm gewesen wären, wäre er in eine Depression geraten.“ Sein Sohn habe „nie die Chance, sich zu beweisen“ bekommen, und die Kritiker hätten oft vergessen, „dass er ein junger Mann von 21 Jahren war“.

Zum Abschluss zog Gravenberch senior einen klaren Vergleich: „Wenn ich mir anschaue, was mit ihm bei Slot und Liverpool passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er von der Hölle in den Himmel gekommen ist.“

