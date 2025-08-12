Ex-Bayern-Star rechnet ab: „Bin verrückt geworden“

Ryan Gravenberch hat offen über seine schwierige Zeit beim FC Bayern München gesprochen und erklärt, wie ihn der Wechsel zum FC Liverpool im Sommer 2023 mental gerettet hat. „Ich bin fast verrückt geworden. Ich hatte Glück, dass meine Eltern für mich nach München gezogen sind. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ganz allein dort gewesen wäre. Es war mental wirklich hart“, sagte der 23-Jährige mehreren britischen Medien.