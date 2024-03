Billigteil von Lidl glänzt im Fahrradhelm-Test

„In anderen Ländern ist das nicht so, was zur Entwicklung spezieller S-Pedelec-Helme geführt hat. Die darf man in Österreich zwar nur am Fahrrad oder ‘normalen‘ E-Bike tragen, könnte sich dort aber den vermeintlich besseren Schutz zunutze machen“, so Kerbl. Den höheren Preis sind diese Helme allerdings nicht zwingend wert: Beim Test mit drei Modellen zeigte sich, dass sie in Sachen Unfallschutz nur im Mittelfeld angesiedelt - und damit teils schwächer als einfache Fahrradhelme – sind. Es bringt also nichts, da diese Helme besonders teuer sind, aber nicht besser als einfache Radhelme.