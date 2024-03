Zweifacher Totschläger wurde erneut verurteilt

Urteil nicht rechtskräftig

Belastet wurde der 49-Jährige am ersten Prozesstag am 30. Jänner von den Aussagen zweier Justizwachebeamter. Am 16. Februar wurden weitere Zeugen befragt, was wenig einbrachte. Am Dienstag wurde der Mann schuldig gesprochen und zudem Bewährungshilfe angeordnet. Weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte keine Erklärung abgaben, ist das Urteil nicht rechtskräftig.