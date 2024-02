Zweifacher Totschläger stand erneut vor Gericht

Aussagen brachten wenig Substanzielles

Ein erster Verhandlungstag in der Causa fand bereits am 30. Jänner statt. Von zwei Personen wurde der angegebene Wortlaut damals im Wesentlichen bestätigt. Zur Befragung zweier weiterer Zeugen wurde der Prozess damals erstmals vertagt. Am Freitag brachten die Befragungen eines Mithäftlings des 49-Jährigen sowie eines Justizwachebeamten wenig Substanzielles. Zweiterer war bei dem Vorfall nicht dabei, der Inhaftierte nur am Rande. Die Wortmeldungen seien zudem durch andere Geräusche überlagert worden, sagte der Mann, der in der JA Stein als Hausarbeiter fungiert. In einem Zellenhaus, da sei es schließlich „nicht so ruhig“: „Das ist ja wie in einem Zoo.“