Zweifacher Totschläger beklagt Mobbing im Häfn

Obergericht erhöhte die Strafe um zwei Jahre

Der Doppel-Totschläger bekam zunächst sieben Jahre, dann vom Linzer Obergericht neun Jahre Häfn aufgebrummt. Zuerst saß er seine Strafe in der Justizanstalt Garsten ab. Dann wurde der „vorbildliche Häftling“, so sein Anwalt Andreas Mauhart, völlig unüblich in einer Nacht- und Nebelaktion nach Linz und dort in den U-Haft-Trakt verlegt, wo es keine Erleichterungen gab.