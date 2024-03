Alles wird neu: Jaguar bringt 150.000-Euro-Boliden

Formel E ist die Zukunfts-Formel

In dem Zusammenhang passt auch das Engagement von Jaguar in der Formel E. Denn die rein elektrische Weltmeisterschaft ermögliche die Erprobung und Entwicklung neuer Elektrofahrzeugtechnologien in einem Hochleistungsumfeld und liefere damit Erkenntnisse von „Race to Road“ für die elektrische Zukunft von JLR. In der vergangenen Saison 2023 erkämpfte sich Jaguar TCS Racing den Vize-Titel in der Teamwertung, während das Jaguar-Kundenteam Envision Racing den Weltmeistertitel holte.