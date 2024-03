Meta-Konzern kämpfte mit technischer Störung

„Ein technisches Problem führte heute dazu, dass Nutzer Schwierigkeiten hatten, auf einige unserer Dienste zuzugreifen. Wir haben das Problem für alle Betroffenen so schnell wie möglich gelöst und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, schrieb Meta-Sprecher Andy Stone am Dienstagabend auf der Plattform X. Zuvor hatte er gepostet, dass dem Unternehmen das technische Problem bekannt sei, und an der Behebung bereits gearbeitet werde.