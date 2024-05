Ist in meinem Villacher jetzt ein Puntigamer drin?

Das Zwettler Bier aus Zwettl, das Golser Bier aus Gols und das Villacher Bier aus Villach. Klingt logisch, ist aber in Zukunft nicht mehr immer so. Denn auch Brauereien müssen sich den wirtschaftlichen Zielen unterordnen, wie das Beispiel des Villacher Bieres zeigt. Das künftig in Puntigam gebraut wird. Da stellt sich die Frage: Wie viel Puntigamer steckt in der Villacher Flasche?