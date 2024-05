Katzer: „Man muss der Realität ins Auge schauen“

„Furchtbar“

Das zeigte auch die erste Reaktion von Trainer Robert Klauß, als er das nicht geahndete Foul von Biereth an Querfeld vor dem 1:2 im TV sah: „Jede Entscheidung war furchtbar, das war die Krönung.“ Menschlich verständlich, da gehen auch bei dem Deutschen mit seiner Kritik an Schiedsrichter Gishamer die Emotionen durch. Bis zum Cupfinale hatte der 39-Jährige ja noch alle „Brandherde“ in Hütteldorf souverän wegmoderieren können. Jetzt nicht mehr, zu viel stand auf dem Spiel und ging verloren. Kein Eintrag in die Geschichtsbücher mit dem ersten Titel seit 2008. Kein Fixplatz in Europa. Keine garantierten Millionen. Damit auch keine Planungssicherheit. Und jetzt?