Gemeinden wollen Baugrund künftig begrenzen

Ernährungssicherheit in Gefahr

„Wir müssen jeden Hebel ansetzen, um den Bodenfraß zu stoppen und unsere Ernährungssicherheit nicht in Gefahr zu bringen“, sagt Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung. Wir dürfen nicht in alte Denkweisen verharren, mahnt er.