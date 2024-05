Als unumstrittener Leitwolf führt er die Truppe an

Leitwolf Franco Foda tuschelte mit Herbert Prohaska, Andreas Herzog wurde nach seiner Meinung gefragt, die Fans diskutierten auf den Rängen, und in der VIP-Suite von Fußball-Mäzen Roland Schmid jagte ein Gerücht das nächste. „Ralf Rangnick bleibt!“ – „Er ist weg! Am Mittwoch verkündet der ÖFB das Aus!“ Die Teamchefdiskussion stellte alles rund um das großartig inszenierte Cupfinale in Klagenfurt in den Schatten.