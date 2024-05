Näharbeiten um 700 Euro aus SB-Hütte gestohlen

„Es war mein Lebenstraum“, sagt Michaela Doms und meint damit ihre SB-Hütte „Midos Welt“ in Scharten. Die 40-Jährige näht in der Freizeit leidenschaftlich gerne, bietet ihre Arbeiten seit 24. März auf sechs Quadratmetern an. Am Montag wurde der kleine Laden von Dieben heimgesucht.