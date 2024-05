„Kein Gegner wird gerne gegen West Wien spielen“

Ihr habt mit einer völlig neuen Mannschaft den Aufstieg in Angriff genommen – was hat es gebraucht, um so schnell so gut zu harmonieren?

Was unser Team ausmacht, ist diese gute Mischung aus jungen, unglaublich talentierten Spielern - für mich die talentiertesten Spieler in Österreich - gepaart mit zwei, drei erfahrenen Spielern, die doch schon einiges erlebt haben und jüngere Spieler an der Hand nehmen können. Diese Mischung hat uns so stark gemacht, dieser Wille, diese Motivation, die die ganze Mannschaft jeden Tag in jedes Training gebracht hat. Das macht uns einzigartig.